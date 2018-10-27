Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı uyarısı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar yağışının ardından hissedilir oranda azalan hava sıcaklığı sebebiyle buzlanma ve don olayının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede dün görülen karla karışık yağmur ve kar yağışının ardından, bölge genelinde bugün de hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 4, Tunceli'de 3, Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli ve Iğdır'da 15, Erzincan'da 13, Ağrı'da 9, Kars'ta 8, Erzurum'da 7 ve Ardahan'da 6 derece olacağı kaydedildi.

Bölgede son 24 saatte, metrekareye Ağrı'da 19,5, Erzurum'da 10,9, Iğdır'da 8,7, Kars'ta 5,4 ve Ardahan'da 1,4 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, yer yer sis ve pus görüleceği tahmin edilen bölgede, sürücü, çiftçi ve vatandaşların buzlanma ve zirai don olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

