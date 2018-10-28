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Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 5, Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Iğdır'da 19, Erzincan ve Tunceli'de 16, Kars ve Ağrı'da 12, Erzurum ve Ardahan'da 11 derece olacağı kaydedildi.

Yetkililer, bölge genelinde gece beklenen sıcaklıkların minimum seviyeye düşmesi nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin, zirai don olaylarına karşı da çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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