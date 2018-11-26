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Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 10:07 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, buzlanma ve don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Ağrı ve Ardahan'da 4, Kars'ta 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 6, Ardahan'da ise 5 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzincan'daki Ergan'da 23, Kars'taki Sarıkamış'ta 22, Erzurum'daki Palandöken'de 20, Ardahan'daki Yalnızçam'da 3 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkati ve tedbirli olmasını istedi.

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