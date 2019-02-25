Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 15, Erzurum'da 13, Ardahan'da 10, Ağrı'da 9, Erzincan'da 6, Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise, Tunceli ve Iğdır'da 11, Erzincan'da 6, Erzurum'da 3, Kars'ta 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 190, Erzurum Konaklı'da 88, Palandöken'de 86, Kars Sarıkamış'da 83, Ardahan Yalnızçam'da 26 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer görülecek sis ve pus nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

