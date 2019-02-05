Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 derece ile Ardahan'da kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı bulutlu olması öngörülen bölgede buzlanma, don, pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır ve Erzincan'da 5, Tunceli'de 6, Erzurum'da 16, Kars'ta 22, Ağrı'da 23 ve Ardahan'da 24 derece ölçüldü.
Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır ve Erzincan'da 8, Tunceli'de 7, Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Ardahan'da 7, Ağrı'da 10 derece olması öngörülüyor.
Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 20, Ardahan'da 16, Kars'ta 7 santimetre ölçüldü.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 98, Erzincan Ergan'da 84, Kars Sarıkamış'ta 77, Erzurum Konaklı'da 85 ve Ardahan Yalnızçam'da 23 santimetre olarak kaydedildi.
Yetkililer, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle eğimli yerlerde çığ tehlikesi, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ile pus olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
- Ardahan
Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye ulaştığı Ardahan'da, kırağı ve pus oluştu.
Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte gece ve sabahın erken saatlerinde sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar soğuk hava yüzünden zor anlar yaşadı.
Ağaçlar ve açık alandaki araçların üstü kırağı ile kaplanan kentte güzel görüntüler oluştu.
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