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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Ardahan'da 19, Erzurum'da 14, Iğdır ve Erzincan'da 5 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklığının Iğdır ve Erzincan'da 9, Kars'ta 3, Erzurum ve Ardahan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8 derece olması bekleniyor.

Ağrı'da kar kalınlığı 30, Erzurum'da 21, Ardahan'da 15, Kars'ta 6 santimetre ölçüldü.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Ergan'da 195, Konaklı'da 90, Sarıkamış ve Palandöken'de 88, Palandöken'de 88, Yalnızçam'da 26 santimetre kaydedildi.

Bölgede gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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Dondurucu Erzurum hava soğuk

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