Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle bazı bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Araç camlarının buz tuttuğu kentte, bazı cami önündeki şadırvanlar da dondu.

Vatandaşların yol ve kaldırımlardaki buzlanma nedeniyle yürümekte güçlük çektiği görüldü.

- Ardahan

Ardahan'da yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Vatandaşların araçlarını çalıştırmakta güçlük çektiği kentte, saman yüklü bir kamyonun ise Ardahan-Artvin kara yolunda yakıt deposu dondu.

Kamyon sürücüsü Sabri Fidan, yolda giderken aracın donduğunu belirterek, "Ustadan yardım istedim. Usta gelip aracımı çalıştırdı. Bu gece çok soğuktu. Aracım ilk kez dondu." dedi.

- Kars

Kars'ta bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Beyaza bürünen ağaçlar ile tarihi yapılarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Bazı bölgelerde de sisin etkili olduğu kentte, sürücüler görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

- Iğdır

Iğdır'da kırağı tutan ağaç ve bitkiler beyaza büründü.

Yüksek kesimlerinde çetin kış koşullarının yaşandığı kentte, bazı bölgelerde sis de etkili oluyor.