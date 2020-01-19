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  4. Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Soğuk hava nedeniyle Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Çayı buz tuttu, Kars'ta bazı araçların yakıt depoları dondu

Kars, Tunceli ve Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü Kars'ta bazı araçlar dondu. Özellikle yakıt depoları donan araçları vatandaşlar, ateş yakıp ısıtarak çalıştırabilmek için çaba harcadı.

Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü kentte buz sarkıtları oluşurken bazı iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Otomobili donan vatandaşlardan Murat Erdemir, kentte etkili olan soğuk hava sebebiyle otomobillerin çalışmadığını ifade ederek, "Havalar şu anda çok soğuk. Arabalarımız dondu, araçların çalışması için ateş yaktık. İnşallah araçlarımız çalışır." dedi.

Arpaçay ilçesinde de soğuk hava nedeniyle depodaki sütler dondu. Köydeki vatandaşlar, soba yakarak buz tutan sütleri eritmeye çalıştı.

Ayten Kaplan, bu yıl ilk defa böyle havayla karşılaştıklarını belirterek, "Dün akşam inekleri sağdım, sütü dışarıda unuttum ve süt dondu. Sobayı yaktım, sütü eriteceğim." diye konuştu.

- Tunceli'de Munzur Çayı buz tuttu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aşırı soğuk hava sonucu Munzur Çayı'nın yüzeyi buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede donan çayın görüntüsü dikkati çekiyor.

Konaklar köyü muhtarı Nurettin Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kış aylarının zor geçtiğini söyledi.

Yüksek rakımlı köylerde yaşadıklarını, her zaman araçlarını kullanamadıklarını anlatan Derman, "Bu yüzden bazı zamanlar köyümüze gidebilmek için soğuk havaya aldırış etmeden 5 kilometrelik yol yürüyoruz. Soğuklardan dolayı köyümüzün yakınından geçen Munzur Çayı'nın bazı bölümleri de buzla kaplandı." ifadelerini kullandı.

- Erzurum

Erzurum'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kentte soğuk hava nedeniyle vatandaşlar, araçlarını, üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

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