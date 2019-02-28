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Doğu Anadolu'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:30 | Son Güncelleme

Kar yağışı ve tipi yüzünden Kars'ta tüm okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi - Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı ve Iğdır'daki bazı okullarda eğitime ara verildi

KARS/IĞDIR/AĞRI (AA) - Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime öğleden sonra ara verildi.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmeleri teminen, ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 28 Şubat 2019 Perşembe günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir."

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacağı bildirildi.

- Iğdır

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada da kent genelinde kar yağışının etkili olması sebebiyle 52 köy yolunun ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları yüzünden kent merkezine bağlı Kervansaray, Kızılkale, Pınarbaşı, Taşlıca, Harmandöven, Güngörmez, Asma, Kuçe, Mezra, Aliköçek, Alibeyköy ve Karaçomak köyleri ile Tuzluca ilçe genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği aktarıldı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

- Ağrı

Ağrı'da da kar yağışı sebebiyle Tutak ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kentteki kar yağışı nedeniyle Ağrı il merkezine bağlı köylerin yanı sıra Eleşkirt, Taşlıçay ve Hamur ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği açıklanmıştı.

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ığdır kar yağışı

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