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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

06.01.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerini üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 16, Kars'ta 15, Ardahan'da 14, Erzurum'da 12, Erzincan'da 9, Iğdır'da 6, Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 7, Iğdır'da 4, Erzurum'da 3, Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

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