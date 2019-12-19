Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, il bazında, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars ve Erzurum'da 10, Ağrı'da 8, Iğdır'da 5, Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 21 dereceyle gece en düşük sıcaklığın kaydedildiği yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 13, Erzincan'da 12, Kars'ta 8, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da 5 derece olması bekleniyor.

Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından kayak merkezlerinde kar kalınlığı, Erzurum'daki Palandöken'de 51, Konaklı'da 19, Kars'taki Sarıkamış'ta 25 santimetre ölçüldü.

Bölgede buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

