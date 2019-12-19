HABER

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 10:40 | Son Güncelleme

Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceye düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, il bazında, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars ve Erzurum'da 10, Ağrı'da 8, Iğdır'da 5, Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 21 dereceyle gece en düşük sıcaklığın kaydedildiği yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 13, Erzincan'da 12, Kars'ta 8, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da 5 derece olması bekleniyor.

Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından kayak merkezlerinde kar kalınlığı, Erzurum'daki Palandöken'de 51, Konaklı'da 19, Kars'taki Sarıkamış'ta 25 santimetre ölçüldü.

Bölgede buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

PARTNERGülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...Gülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...
(Özel) Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak hareket(Özel) Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak hareket
Hasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı hak etmedimHasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı hak etmedim
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buzlanma ve don ile yer yer sis Doğu Anadolu soğuk hava

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Valilik duyurdu! Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor

Dün başlamıştı! Sehi Ormanları Operasyonu'yla ilgili açıklama

'830 Suriyeli öğretmen atandı' iddiasına MEB'den açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu kesinleşti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Ankara'da feci kaza! TIR, aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Feci kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

Van'daki terör operasyonunda ele geçirilen roketatar mühimmatları imha edildi

Ele geçirilip imha edildi

Uludağ'da hayatını kaybeden Mert ve Efe için TKP'den mesaj

Mert ve Efe için TKP'den mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.