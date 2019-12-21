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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 19 dereceye düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 19 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, il bazında, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Kars ile Ağrı'da 9, Erzurum'da 7, Iğdır'da 5 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Bölgedeki yerleşim yerlerinde gece en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 19 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Kars'ta 11, Iğdır ile Erzincan'da 10, Erzurum ile Ardahan'da 7 ve Ağrı'da 6 derece olması bekleniyor.

Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı Erzurum'da 5, kayak merkezlerinden Palandöken'de 50, Kars'taki Sarıkamış'ta 25, Erzurum'daki Konaklı'da 19 santimetre ölçüldü.

Bölgede buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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