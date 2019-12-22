Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatleri arasında buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 11, Ağrı'da 8, Ardahan'da 7, Erzurum'da 6, Iğdır'da 4, Tunceli'de 3, Erzincan'da 1 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır ve Erzincan'da 10, Tunceli 9, Kars'ta 7 ve Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 4 derece olması bekleniyor. Bölgedeki yerleşim yerlerinde gece en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 21 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 50, Sarıkamış'ta 25, Konaklı'da 17 santimetre ölçüldü.

