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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 09:54 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülen bölge genelinde, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık, Tunceli ve Erzincan'da 24, Iğdır'da 23, Kars ve Ağrı'da 18, Erzurum ve Ardahan'da 16 derece olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Iğdır'da 14, Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Ağrı'da 10, Erzurum'da 9, Kars'ta 8 ve Ardahan'da 5 derece ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi sağanak

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