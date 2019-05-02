Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ile çok bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan ve çevresinde, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan orta, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinde 40 ila 60 kilometre hızla esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 12, Erzincan ve Tunceli'de 10, Erzurum'da 6, Ağrı'da 5, Kars ve Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 27, Erzincan ve Tunceli'de 20, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 18, Erzurum'da 15 derece olacak.

