Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı sıfırın altında

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenen bölgede, sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Erzincan'da 2, Iğdır'da 5, Erzurum'da 6, Ağrı ve Ardahan'da 11, Kars'ta 13 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 17, Erzincan'da 16, Iğdır'da 14, Kars, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

- Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle şehir merkezinden geçen su kanalının buz tuttuğu kentte, bazı araç ve iş yerlerinin camları da buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar da araçlarını, halı ve çadırlar örterek donmaktan korumaya çalıştı.

