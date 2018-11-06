Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, parçalı bulutlu olacak bölgede sabah saatlerinde Erzurum, akşam saatlerine kadar ise Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağmur görülecek.
Bu üç ilin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenen bölge genelinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, Ağrı'da 4, Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4 ve Ardahan'da 7 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Erzincan'da 16, Iğdır'da 14, Ağrı ile Ardahan'da 11 ve Erzurum ile Kars'ta 10 derece olacak.
Bölgede son 24 saatte, metrekareye Iğdır'da 14,6, Ağrı'da 10,9 ve Erzurum'da 5,9 kilogram yağış düştü.
Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi sebebiyle buzlanma ve don olayı beklendiğinden sürücüler ve ilgililerin dikkatli olması istendi.
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