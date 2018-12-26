Doğu Anadolu'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan ve Ağrı'da 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, bugün de sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum'da, öğle saatlerinden itibaren ise Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde aralıklı kar yağışı görülecek.

Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilen bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Erzurum ve Iğdır'da 0, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Tunceli'de 1, Ağrı ve Kars'ta 2 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının ise Iğdır'da 7, Erzincan ve Tunceli'de 4, Ağrı'da 2, Ardahan, Kars ve Erzurum'da 1 derece olması öngörülüyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlıkları Erzurum merkezde 8, Palandöken Kayak Merkezi'nde 58, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 51, Ergan Kayak Merkezi'nde 40 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don, yer yer sis ve pus ile Erzincan'da kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.