HABER

Doğu Anadolu'da kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:53 | Son Güncelleme

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar, buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmurlu, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde kar yağışlı geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Hakkari'de 0, Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 5 ve Bitlis'te 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Bitlis'te 1, Van'da 3, Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandıBingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı
(Özel Haber) Hal başkanından komisyoncu açıklaması(Özel Haber) Hal başkanından komisyoncu açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis buzlanma çığ Doğu Anadolu Hakkari kar Meteoroloji muş Van

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Fahrettin Altun'dan flaş Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı: Son derece endişe verici

Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Günlük burç yorumları 8 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

20 dakikalık kovalamaca! Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.