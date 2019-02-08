Doğu Anadolu'da kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar, buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmurlu, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde kar yağışlı geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Hakkari'de 0, Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 5 ve Bitlis'te 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Bitlis'te 1, Van'da 3, Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

