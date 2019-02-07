Doğu Anadolu'da kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan çevrelerinde, öğlen saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Erzincan'ın güneyi, Erzurum'un kuzeyi ve Iğdır genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı, diğer yerlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönünden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 2, Iğdır'da 4, Erzurum'da 7, Kars ve Ardahan'da 17, Ağrı'da 21 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 3, Tunceli'de 6, Iğdır'da 9, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Ardahan'da 3, Kars'ta 2, Erzurum'da 1 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 24, Ardahan'da 15, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 78, Ergan'da 88, Palandöken'de 98, Konaklı'da 88, Ardahan Yalnızçam'da 24 santimetre ölçüldü.