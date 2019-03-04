HABER

Doğu Anadolu'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Kars'ta kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Ağrı, Iğdır ile Kars’ın güney kesimlerinin aralıklı yağışlı geçmesi, yağışların Iğdır’da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönünden orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı'da 4, Erzurum'da 10, Ardahan'da 18 ve Kars'ta 19 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 11, Iğdır'da 9, Erzurum ve Kars'ta 2, Ardahan'da 1 ve Ağrı'da sıfırın altında 1 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 57, Erzurum'da 41, Ardahan'da 16, Kars'ta 15, kayak merkezlerinden Ergan'da 195, Palandöken'de 107, Konaklı'da 104 ve Sarıkamış'ta 93 ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Faciada ölen 263 madenci 27. yıldönümünde dualarla anıldıFaciada ölen 263 madenci 27. yıldönümünde dualarla anıldı
Arkadaşları sayesinde iş kadını olduArkadaşları sayesinde iş kadını oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Günlük burç yorumları 4 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Bugün Ay, kova burcunda ilerliyor!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Kış ayının bitmesini bekleyip kötü ruhları kovuyorlar

Kış ayının bitmesini bekleyip kötü ruhları kovuyorlar

Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Tatil haberleri peş peşe geldi!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.