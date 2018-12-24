Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde aralıklı kar, Iğdır'da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve kuzeybatıdan hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'da 10, Kars'ta 8, Erzurum'da 7, Ağrı ve Iğdır'da 3, Erzincan'da sıfır derece ölçüldü.

En yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 6, Erzincan'da 4, Ağrı'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzurum Palandöken'de 60, Kars Sarıkamış'ta 49, Erzincan Ergan'da 40, Erzurum Konaklı'da 28 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.