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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum ve Erzincan'da yer yer kuvvetli olacak kar yağışının akşam saatlerinde ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyden hafif ve orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da 4 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 6, Erzincan'da 3, Tunceli'de 2, Ağrı ve Erzurum'da 1, Kars'ta sıfır, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede etkili yağış nedeniyle kar kalınlığı Ardahan'da 27, Ağrı'da 35, Erzurum'da 27, Kars'ta 15, Erzincan'da 17, kayak merkezlerinden Palandöken'de 91, Sarıkamış'ta 80, Ergan'da 60, Konaklı'da 60 ve Yalnızçam'da 44 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgedeki buzlanma, don ve kar yağışı nedeniyle sürücüler, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu hava sıcaklığı kar yağışı

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