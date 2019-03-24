HABER

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 10:27 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağışların Erzurum'un güneydoğusunda yer yer etkili, Iğdır genelinde yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, diğer yerlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Kars'ta 3, Ağrı ve Erzincan'da 1 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 16, Tunceli'de 15, Erzincan'da 5, Ağrı'da 3, Kars'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Erzurum'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 16, Ardahan'da 11, Erzurum'da 8, Kars'ta 1, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 116, Erzurum Konaklı'da 92, Kars Sarıkamış'ta 75 ve Ardahan Yalnızçam'da 8 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanmanın yanı sıra zirai don beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

PARTNERTransparan DenizTransparan Deniz
İHA’nın haberi ses getirdi, Yavuz Bingöl Beytüşşebap’a 30 bağlama gönderdiİHA’nın haberi ses getirdi, Yavuz Bingöl Beytüşşebap’a 30 bağlama gönderdi
Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulunduSovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Guaido için 'terör eylemi' iddiası! Kritik isim gözaltında

Guaido için 'terör eylemi' iddiası! Kritik isim gözaltında

Konya'da korkutan anlar! İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Konya'da korkutan anlar! İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Cumhur İttifakı Mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.