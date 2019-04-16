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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 09:44 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde geçmesi bekleniyor.

Zamanla yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bölgede, yağışların öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da etkili olması tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıda yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 4, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 5, Erzincan'da 8 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı Iğdır'da 17, Erzincan'da 13, Kars'ta 10, Ağrı ve Ardahan'da 9 ve Erzurum'da 7 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Sarıkamış'ta 67, Konaklı'da 88, Palandöken'de 120 ve Ergan'da 180 santimetre belirlendi.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde meydana gelebilecek kar erimeleriyle oluşabilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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