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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün başlayan kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Erzincan ile Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Dünden beri aralıklı olarak kar yağışının etkili olduğu bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın kuzey yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Erzincan'da 1, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Ardahan'da 6, Erzurum ve Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 11, Erzincan'da 5, Tunceli'de 4, Kars'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece olacak.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Konaklı'da 88, Palandöken'de 87, Kars Sarıkamış'da 88, Ardahan Yalnızçam'da 25 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer görülecek sis ve pus nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum hava durumu

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