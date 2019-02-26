Doğu Anadolu'da kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'ın aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının Ağrı'nın Patnos, Hamur ve Tutak ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek rüzgarın Erzurum'un güneydoğusu ve Ağrı çevrelerinde yer yer 40 ila 60 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 15, Kars'ta 11, Ağrı ve Ardahan'da 10, Erzincan'da 3 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 12, Erzincan'da 9, Tunceli'de 6, Kars'ta 4, Ardahan'da 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Konaklı'da 88, Palandöken'de 86, Kars Sarıkamış'da 83, Ardahan Yalnızçam'da 26 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer görülecek sis ve pus nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

