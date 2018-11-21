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Doğu Anadolu'da kar yağışı ve yağmur etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da aralıklı karla karışık yağmur ve kar, Erzincan ve Iğdır'da ise yağmurun etkili olması bekleniyor - Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor.

Özellikle akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenen bölgede Erzincan ve Iğdır ise aralıklarla yağmurlu olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Tunceli'de 2, Ardahan ve Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 5 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 15, Tunceli'de 14, Erzincan'da 12, Kars'ta 8, Ağrı'da 7, Erzurum ve Ardahan'da ise 6 derece olacağı kaydedildi.

Kar kalınlıkları Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 27, Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde 8, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 3 santimetre ölçüldü.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının aralıklarla tipiye dönüştüğü aktarıldı.

Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yolunda ise buzlanma görüldüğü belirtilen açıklamada, sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile sis beklendiğinden oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkati olmasını gerektiğini ifade etti.

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Ardahan Doğu Anadolu kar yağışı karayolları

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