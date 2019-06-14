Doğu Anadolu'da karne heyecanı

Eğitimde başarının çok önemli olduğunun altını çizen Memiş, "Öğrencilerimizin eğitimi sadece Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı çerçevesinde değil. Ayrıca kurumlarla eş zamanlı olarak öğrencilerimize kodlama eğitimi veriyoruz ve bunu önemsiyoruz. Çocuklarımızı hem milli ve manevi değerlere uygun olarak yetiştiriyoruz hem de teknolojiye ve bilime hakim, yön veren nesiller olmasını istiyoruz." dedi.

Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretimde okulların kalitesinin yanı sıra eğitimdeki niteliğe de önem verildiğini söyledi.

Kent genelinde bu eğitim öğretim yılında 148 bin 328 öğrenciye karne dağıtıldı.

- Ardahan

Ardahan'da da kent genelindeki okullarda eğitim gören 18 bin 800 öğrenciye karneleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada il genelinde sorunsuz bir eğitim öğretim dönemini kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugün öğrencilerin karneleriyle buluşturmanın sevincini birlikte yaşadıklarını belirten Çerkezoğlu, "İl genelinde 1283 derslikte dönemi sorunsuz kapattık. Öğrenci ve veliden tek isteğimiz, tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmeleridir. Tatil tatil gibi değerlendirilmeli. Bugün itibariyle 1244 öğretmenimiz ve 18 bin 800 öğrencimizle sezonu kapattık. Sezon başta öğrencilerimiz olmak üzere herkese hayırlı olsun." dedi.

- Ağrı

Ağrı'da, 15 Nisan İlköğretim Okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Süleyman Elban, il genelinde yaklaşık 165 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak amacıyla okula geldiğini aktaran Elban, "Bakanlığımızın, yaz döneminde ailelere ve öğrencilere tatil dönemi için tavsiyeleri de var. Bu tatil döneminde çocuklarımız dinlenerek, eğlenerek, biraz da kitap okuyarak 2019-2020 eğitim öğretim yılına da hazırlıklı, sağlıklı ve dinç şekilde gelmelerini ümit ediyoruz." diye konuştu.