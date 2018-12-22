Doğu Anadolu'da kış

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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 11:14 | Son Güncelleme

Van'da kar ve tipi nedeniyle 17 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor - Sis dolayısıyla görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Van'da 17 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkale'de 5 ve Gürpınar'da 12 yerleşim biriminin yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü ilçede görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yetkililer, araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan Hakkı Tekirdağ, uzun süredir ilk kez böyle yoğun sisle karşılaştığını belirterek, "Hava çok soğuk. Arabamı çalıştırmakta zorluk yaşadım. Camlar buz tutmuştu. Uzun süre uğraştıktan sonra çalıştırabildim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari kar sis Van

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