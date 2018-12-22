Doğu Anadolu'da kış

Van'da 17 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkale'de 5 ve Gürpınar'da 12 yerleşim biriminin yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü ilçede görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yetkililer, araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan Hakkı Tekirdağ, uzun süredir ilk kez böyle yoğun sisle karşılaştığını belirterek, "Hava çok soğuk. Arabamı çalıştırmakta zorluk yaşadım. Camlar buz tutmuştu. Uzun süre uğraştıktan sonra çalıştırabildim." dedi.

