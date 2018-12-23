Doğu Anadolu'da kış

Van'da kar ve tipi nedeniyle 9 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkale'de 5 ve Gürpınar'da 4 yerleşim biriminin yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis'in batısının karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgar kuzey ve kuzeybatından hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Muş'ta sıfırın altında 2, Van ve Bitlis'te sıfırın altında 3, Hakkari’de 5 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van'da 5, Muş’ta 6 ve Hakkari ile Bitlis'te 3 derece olacak.

Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

