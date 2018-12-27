Doğu Anadolu'da kış

Bitlis, Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 154 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar dolayısıyla ulaşımın sağlanamadığı 24 mahallede ekiplerin çalışma yürüttüğü, kapanan 234 köy yolunun açıldığı bildirildi.

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan kent merkezine bağlı 1 köy, 2 mezra ile Şemdinli ilçesindeki 1 köy, 7 mezra yolu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

-Bitlis ve Muş

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle il genelinde 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Muş'ta dün geceden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle il genelinde 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerin çalışmalara başladığını, kapalı yolların kısa sürede açılacağını söyledi.

Kentte tipi ve kar nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

