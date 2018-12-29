Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 337 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 193 mahallede ekiplerin çalışma yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, kapalı 71 yolun çalışmalar sonucu ulaşıma açıldığı kaydedildi.

- Bitlis/Muş/Hakkari

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kapalı 15 yolda karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 40 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezindeki kar yığınlarını temizledi.

Hakkari ve ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 22 köy ve 67 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması çalışmalarını devam ettiriyor.

