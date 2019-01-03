Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 64 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 18 mahallede karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.

- Bitlis ve Hakkari

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hakkari'de 29 mezra ve 7 köye olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 3 köy ve 11 mezra, Çukurca ilçesinde 3 köy ve 7 mezra, Yüksekova ilçesinde 6 mezra ile Şemdinli ilçesinde 1 köy ve 5 mezranın yolu kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

- Muş

Muş'ta kar ve tipiden kapanan 265 köy ve 98 mezra yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini, olumsuz durumlara karşı karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiğini bildirdi.

