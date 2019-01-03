HABER

Doğu Anadolu'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 09:47 | Son Güncelleme

Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 64 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 18 mahallede karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.

- Bitlis ve Hakkari

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hakkari'de 29 mezra ve 7 köye olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 3 köy ve 11 mezra, Çukurca ilçesinde 3 köy ve 7 mezra, Yüksekova ilçesinde 6 mezra ile Şemdinli ilçesinde 1 köy ve 5 mezranın yolu kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

- Muş

Muş'ta kar ve tipiden kapanan 265 köy ve 98 mezra yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini, olumsuz durumlara karşı karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiğini bildirdi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
İzmirli kadınlar alışverişte kullanmak için file örüyorİzmirli kadınlar alışverişte kullanmak için file örüyor
İşitme ve konuşma engellilere işaret diliyle hizmetİşitme ve konuşma engellilere işaret diliyle hizmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari kapalı köy yolu karla mücadele Van

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan 'Ceren Damar' açıklaması: Tüm yönleriyle araştırılıyor

İbrahim Kalın'dan 'Ceren Damar' açıklaması: Araştırılıyor

Başkentte özel ve kamu çalışanlarına operasyon!

Özel ve kamu çalışanlarına operasyon!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar için saat verildi)

İstanbul için yeni uyarı: Saat verildi

Ankara'da cami inşaatında göçük!

Ankara'da cami inşaatında göçük!

İzmir'de feci ölüm! Ekipler hemen müdahale etti ama...

İzmir'de feci ölüm! Ekipler hemen müdahale etti ama...

Metrobüs durağında kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Metrobüs durağında kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.