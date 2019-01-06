Doğu Anadolu'da kış

Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 15 mahalleyle ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.

- Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava şartları sebebiyle kapanan 6 köy, 22 mezranın yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Valilikten alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesinde kapalı olan bir mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

- Bitlis ve Hakkari'ye yoğun kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 2 il için yoğun kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimleri kar yağışlı geçecek.

Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.