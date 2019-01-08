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Doğu Anadolu'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:08 | Son Güncelleme

Elazığ'da 179 köy yolu ulaşıma kapandı, 7 ilçedeKİ okullar tatil edildi - Bingöl-Adaklı, Bingöl-Yedisu kara yolları ile 281 köyün yolu ulaşıma kapandı

ELAZIĞ/BİNGÖL (AA) - Bingöl ve Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, bazı ilçelerde ise okullar tatil edildi.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde etkisini sürdüren kar nedeniyle Maden'de 38, Karakoçan'da 30, Palu'da 26, Kovancılar'da 23, Keban'da 20, Arıcak'da 11, Alacakaya'da 10, Sivrice'de 8, Ağın'da 5, Baskil'de 3, merkezde ise 5 olmak üzere 179 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için aralıksız olarak çalışmalara devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da karın devam etmesi ve buzlanma nedeniyle Arıcak ve Alacakaya ilçelerinin genelinde, Maden ilçe merkezi ile taşımalı eğitim yapan okullarda, Sivrice, Baskil, Palu ve Karakoçan ilçelerinde ise sadece taşımalı sistemle eğitim yapan okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

- Bingöl

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Adaklı ve Bingöl-Yedisu kara yolları yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, yoğun yağış nedeniyle 281 köy yolunda ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri kent merkezinde kar kalınlığını 40 santimetre ölçerken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 1 metreyi aştığı tahmin ediliyor.

Kar yağışı kent merkezinde de yaşamı olumsuz etkilerken, Bingöl Belediyesi ekipleri kaldırımlarda biriken karları küredi.

Doğu Anadolu'da kış

- Elazığ'da 179 köy yolu ulaşıma kapandı, 7 ilçedeKİ okullar tatil edildi - Bingöl-Adaklı, Bingöl-Yedisu kara yolları ile 281 köyün yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış
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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kar yağışı okullar Tatil

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