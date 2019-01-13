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Doğu Anadolu'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 12:17 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 80 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 80 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri Bahçesaray'da 2, Başkale'de 6, Çatak'ta 3, Gevaş'ta 4 ve Gürpınar'daki 5 mahallede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

- Muş

Muş Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Şeyhmus Yentür, il merkezi ve ilçelere bağlı 9 köy ve 22 mezra ile ulaşımın sağlamadığını bildirdi.

Yolların açılması için çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirten Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin gece gündüz hazır bekletildiğini kaydetti.

- Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 25 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda yol açma çalışmalarına devam ediyor.

- Hakkari

Hakkari'de 3 mezra ile 1 köye olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipiden dolayı il merkezinde 1 köy ve 2 mezra, Yüksekova'da da 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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Bitlis Hakkari kapalı yol karla mücadele muş Van

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