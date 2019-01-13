Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 80 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri Bahçesaray'da 2, Başkale'de 6, Çatak'ta 3, Gevaş'ta 4 ve Gürpınar'daki 5 mahallede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

- Muş

Muş Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Şeyhmus Yentür, il merkezi ve ilçelere bağlı 9 köy ve 22 mezra ile ulaşımın sağlamadığını bildirdi.

Yolların açılması için çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirten Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin gece gündüz hazır bekletildiğini kaydetti.

- Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 25 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.