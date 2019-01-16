Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis ve Muş'ta 419 yerleşim birimine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 118 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri ilçelerden Bahçesaray'da 1, Başkale'de 58, Çaldıran'da 7, Gevaş'ta 13, Muradiye'de 2, Saray'da 5 ve Gürpınar'da 32 mahallede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Çaldıran'da, kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Ev ve iş yerlerinin çatılarında 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluşurken, bazı kırsal mahallelerde su boruları dondu. Besiciler soğuk havada hayvanlarını beslemek için yoğun mesai harcıyor.

Muş Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 217 köy yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin yolları açmak için çalışmalara başladığını belirtti.

Karayolları 113. Muş Şube Şefliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Muş-Diyarbakır Kulp ve Muş-Bitlis Mutki güvenlik yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis'te il genelinde 84 köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin yolları açmak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

