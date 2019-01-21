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Doğu Anadolu'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 yerleşim yerinin yolu kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Van, Muş ile Bitlis'te kar yağışı ve tipi sonucu 44 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 yerleşim biriminin yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

- Muş ve Bitlis

Muş Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, kar ve tipi sonucu il genelinde 9 köy, 22 mezra yolunun kapandığını söyledi. Şentürk, ekiplerin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Malazgirt ilçesinde ise ekipler, kapalı 74 köy yolunu ulaşıma açtı.

Molla Derman Köyü Muhtarı Adnan Barış, yaptığı açıklamada, kapalı yolların köylerdeki hastalar için risk oluşturduğunu ifade ederek, "Ekipler yoğun şekilde çalışarak yolları açtı. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde kapanan 7 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bu arada, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Bitlis-Tatvan yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor.

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Bitlis Hakkari kapalı yol karla mücadele kış muş Van

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