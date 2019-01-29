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Doğu Anadolu'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 920 yerleşim yerinin yolu kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 920 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 598 yerleşim yerinin yolunun kapandığı bildirildi.

İl genelinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.

Muradiye ilçesinde tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

- Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 186 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, il genelinde 75 köy ve 111 mezrayla ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bitlis

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 136 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Muş'ta kardan kapanan 365 köy ve 252 mezra yolunun ekiplerin çalışmasıyla açıldığı, çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari karla mücadele Van yol

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