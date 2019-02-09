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Doğu Anadolu'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

Van ve Muş'ta kar nedeniyle 252 yerleşim biriminin yolu kapandı

VAN/MUŞ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ve Muş'ta kar nedeniyle 252 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu 217 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bildirildi.

Başkale, Bahçesaray, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

- Muş

Muş'ta aralıklarla devam eden kar nedeniyle il genelinde 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ekipler, kar nedeniyle yolda kalan araçlara yardım ederek, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Muş Belediyesi ekipleri de cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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