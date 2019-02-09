Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Tunceli'de üç gündür yoğun kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

- Ağrı, Erzurum ve Erzincan

Ağrı'da olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 7 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 46 mahalle yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ile Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kapalı yollarda trafik akışı normale döndü.

Erzincan'da bir süre önce kar nedeniyle kapanan 70 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

