Doğu Anadolu'da kış

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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:09 | Son Güncelleme

Van, Muş ve Hakkari'de kar nedeniyle 139 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 139 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 120 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bildirildi.

Başkale, Bahçesaray, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

- Muş

Muş'ta aralıklarla devam eden kar nedeniyle il genelinde 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar nedeniyle yolda kalan araçlara yardım eden ekipler, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Muş Belediyesi ekipleri de cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

- Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 1 köy ve 9 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 10 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Hakkari kapalı yol kar yağışı muş Van

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