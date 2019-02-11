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Doğu Anadolu'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

Van ve Hakkari'de kar nedeniyle 63 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 63 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 60 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bildirildi.

Bahçesaray'da 15, Gürpınar'da 21, Çatak'ta 9, Başkale'de 8 ve Gevaş'ta 7 mahallenin kapanan yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da bölge genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

- Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 1 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 3 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

Muş'ta son 3 günde aralıklarla etkili olan kar ve tipiden kapanan 150 köy ve 100 mezranın yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, ekiplerin geç saatlere kadar yaptığı yoğun çalışmalar sonucu köy ve mezralara ulaşımın sağlandığını bildirdi.

- Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün gece başlayan kar etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezi kar nedeniyle beyaza bürünürken, güzel manzaralar da oluştu.

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