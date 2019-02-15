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Doğu Anadolu'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 10:03 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 708 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Bitlis'in Mutki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 708 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu Başkale ilçesinde ulaşıma kapanan 160 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, ekiplerin, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 193 köy yolunu ulaşıma açmak için çalıştığını söyledi.

Bitlis'in Mutki ilçesindeki tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Muş'ta aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle 205 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele ile yol açma çalışmalarını 57 iş makinesi ve 98 personelle sürdürdüklerini ifade etti.

Hakkari'de kapalı 45 köy ve 105 mezra yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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