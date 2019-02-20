Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı sonucu Başkale ilçesinde 3 yerleşim yerinin yolunun kapandığı bildirildi.
Yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.
- Muş ve Bitlis
Muş'ta 4 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, kırağı tutan ağaçlar ise güzel görüntü oluşturdu.
Bitlis'te ise kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 193 köy yolunun ekiplerin çalışmasıyla açıldığı bildirildi.
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