Doğu Anadolu'da kış

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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 227 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 227 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray'da 28, Başkale'de 31, Çaldıran 6, Çatak 31, Gevaş 6 ve Gürpınar ilçesinde 30 yerleşim biriminin yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.

Yüksek yerleşim yerlerinde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, il genelinde dünden bu yana 321 yerleşim birimi yolunun ulaşıma açıldığı aktarıldı.

Çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 70 köye ulaşımın sağlanamadığını, ekiplerin yolları açmak için aralıksız çalıştığını kaydetti.

Bitlis Belediyesi ve kara yolları ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

- Muş

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kapalı 7 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bu arada kent merkezinde bazı binalarda uzun buz sarkıkları oluştu.

- Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 mezra ile 2 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bitlis Hakkari kapalı yol kar yağışı muş Van

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