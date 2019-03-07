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Doğu Anadolu'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Van'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 444 yerleşim yerinin yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı

VAN/BİTLİS (AA) - Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan 444 yerleşim yerine ulaşım sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Bahçesaray ilçesinde 5, Başkale ilçesinde 4 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada son bir haftada yolu kapanan 444 yerleşim yerine ekiplerin çalışmasıyla ulaşım sağlandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Müdürlüğün sorumluluk alanındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.

Bitlis'te kar nedeniyle kapanan 7 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Bitlis kapalı yol kış Van

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