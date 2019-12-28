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  4. Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 12:00 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da kış

ERZURUM/ Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum ve Kars etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sabaha kadar etkisini sürdürdü. Kar yağışının ardından oluşan soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentteki vatandaşlar, araçlarındaki ve işletmelerinin önündeki karları temizleye çalıştı.

Beyaza bürünen kentte sürücü ve yayalar kar ve buzla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediye ekipleri kent genelinde tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yaptı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars Belediyesi ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışması gerçekleştirdi, kaldırım ve sokakları temizledi.

- "Kartpostallık görüntüler oluştu"

Kar yağışı nedeniyle Kars Kalesi, Fethiye, Evliye ve Kümbet Camisi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Fotoğrafseverler de ağaç ve bitkilerde biriken karı ve güzel manzaraları fotoğraflamanın keyfini yaşadı.

Oyuncu Taner Ergör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Kars'a geldiklerini belirterek, "Adeta bir cennete geldik, kar inanılmaz bir fotoğraflık görsel oluşturuyor. Normalde 3 gün kalacaktık ama uzatmayı düşünüyoruz. Bölgedeki tüm tarihi güzellikleri görmek istiyoruz. Kars'ta karla birlikte inanılmaz bir görüntü var, herkesin buraya gelmesi lazım. Çok farklı bir güzellik." diye konuştu.

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