Doğu Anadolu'da kurban pazarlarında hareketlilik

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum, Kars ve Ağrı'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor. Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda kurulan modern tesislerde alıcıları bekleyen çok sayıda hayvan satıcısı, günde binlerce hayvan sevkinin gerçekleştiği pazarda yıl boyu besledikleri kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını satma imkanı buluyor. Kurbanlık alan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk gün geçtikçe artıyor. Erzurum Yakutiye Ziraat Odası Başkanı ve besici İslam Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda satışların normal olduğunu söyledi. Fiyatların geçen yıla oranla hemen hemen aynı olduğunu ve fazla artış yaşanmadığını aktaran Yıldırım, "Batı illerinde hayvan satışları iyi gitmiş. Burada da ümit ediyoruz ki bugün, yarın, öbür gün hayvanlarımız iyi şekilde satılır. Satıcılarımız kurbanlıklarını getirdi, alıcılar da gelmeye başladı. Şu anda piyasa ve durumlar iyi. Ümit ediyoruz ki daha da iyi olur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, üretici olarak bir hayvanla yaklaşık 2 yıl ilgilendiklerini anlatarak, şunları kaydıtti: "Bu sene hayvan fiyatları geçen yıla oranla aşağı yukarı aynı ama yem fiyatlarında ciddi artış var. Geçen yıl hayvanlarımızın canlı kilo satışları 18 ila 20 lira arasında değişmekteydi. Bu sene yine aynı, 18-19-20-21 arasında değişiyor. Yem fiyatındaki artış biz köylüleri ve besicileri sıkıntıya sokmakta. Şu anda hayvanlarımızı geçen yıldan yüksek fiyatlardan bile satmış olsak yine zarardayız. Yem fiyatlarındaki artış karşısında hayvan fiyatlarında artış olmaması bizi zarara uğrattı. Piyasada büyükbaş hayvanların fiyatları ortalama 3 bin 500 liradan başlayıp 20-22 bin liraya kadar çıkabilmekte. Küçükbaş hayvanların fiyatları ise 850 ila bin 500 lira arasında. Satışlarımız bayramın birinci gününe kadar devam edecek" - Kars Besicilikte önemli bir yere sahip Kars'ta da 2 bin 500, 3 bin rakımlı zengin floranın olduğu meralarda beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlarda yerini aldı.

Sarıkamış ilçesinde kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına yoğun şekilde gelmeye başladı. Besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasındaki pazarlıklarda kıran kırana geçiyor. Anlaşmazlık halinde ise bazen ara bulucular devreye girerek tarafların anlaşmasını sağlıyor. Pazarda, özellikle küçükbaş kurbanlıkların daha çok rağbet gördüğü belirtildi. Küçükbaş hayvan besicisi Erkan Ezelhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıklarda sıkı pazarlık yapıldığını belirterek, "Satışlarımız çok iyi gidiyor. Biraz biz müşterileri üzüyoruz, biraz onlar bizi üzüyor ama sonuçta helalleşerek satışımızı yapıyoruz. Beslediğimiz en iyi kurbanlıkları pazara getiriyoruz. Fiyatlarımız bin 300 ile bin 500 arasında değişiyor. Allah herkesin kurbanını kabul etsin." diye konuştu. Pazardan koç alan Harun Göl de fiyatların uygun olduğunu söyleyerek, "Sarıkamış pazarından Erzurum'daki gelinim için kurbanlık koç aldım. Pazarlık edip koçu bin 450 liradan bin 375 liraya indirdim. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı hayırlı olsun." dedi.

Küçükbaş kurbanlık alan Hamza Güneş ise kurban pazarında fiyatların uygun olduğunu ifade ederek, "Kurbanlığımızı 700 liraya aldık, Allah herkesin kurbanını kabul etsin." ifadelerini kullandı. Çok zahmet çekerek kurbanlıkları yetiştirdiklerini vurgulayan büyükbaş kurbanlık satıcısı Ferzande Zaman, "Bu boğaları yetiştirmek çok zor. Yemin torbasını 80, arpanın kilosunu 1,5 liraya alıyoruz. Boğamın ismi 'Şerif Ağa', 800 kilo geliyor fiyatı 13 bin liradır. Almak isteyenlerle pazarlık payı vardır." ifadesini kullandı. Küçükbaş kurbanlık satıcıları sattıkları kurbanın üzerine sprey boya ile isim yazdıktan sonra sahiplerine teslim ediyor. Kurbanlık alan bazı kişilerin kurbanlıklarını otomobillerinin içine ya da bagajına koyarak götürmesi dikkati çekti. - Ağrı Özellikle bayram öncesi son hafta sonunu fırsat bilen Ağrılılar, Ağrı Hayvan Borsası'na gelerek büyükbaş ve küçükbaş hayvan alıyor. Yoğunluktan memnun kalan besiciler ise ellerindeki hayvanlara alıcı bulabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Besicilerden Remzi Şenkal, satıştan memnun olduğunu belirterek, "Allah'ın verdiğine şükür ediyorum. Herkes rızkını alıyor. 6 büyükbaş hayvanım vardı. 4'ünü sattım iki tane kaldı, onları da satacağım inşallah." diye konuştu.